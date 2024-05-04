Тренер «Монако»: Наша цель неизменна — мы хотим финишировать в тройке лидеров

Главный тренервысказался о задаче команды на остаток сезона.

«Наша цель неизменна — мы хотим финишировать в тройке лидеров. Однако мы с большим уважением относимся к ближайшему сопернику. "Клермон" показал отличные результаты в последних четырех матчах. Во встречах с "ПСЖ" и "Монпелье" они сыграли вничью, в игре с "Лансом" действовали уверенно, а "Реймс" и вовсе обыграли.

Поражение в Лионе — это не катастрофа. Я думаю, что "Лион" — это одна из сильнейших команд чемпионата, а в таблице второго круга они занимают второе место.

После восьми матчей без поражений, я не думаю, что это поражение в Лионе заставит игроков сомневаться в своих силах. У меня совершенно нет ощущения, что эта игра нас подкосила, напротив, мы уже сосредоточены на том, что нас ждет дальше.

Моя роль также заключается в том, чтобы подбадривать своих подопечных. Нет никакого давления. Мне хочется, чтобы мы и дальше действовали агрессивно на поле. У меня нет сомнений в том, что в субботу у нас есть все шансы победить», — приводит слова Хюттера пресс-служба «Монако».

Календарь и таблица Лиги 1

В настоящий момент «Монако» идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1.