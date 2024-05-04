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    Ривалдо: Если «Реал» выиграет ЛЧ, у Винисиуса прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона

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    Бывший полузащитник сборной Бразидии Ривалдо высказался об игре своего соотечественника Винисиуса Жуниора, который защищает цвета «Реала».

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Вини забил два гола в первом полуфинале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", и мой соотечественник является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодняшний день.

    Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на "Золотой мяч", если "Реал" станет победителем Лиги чемпионов.

    Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя ещё ничего не выиграл. А если "Реал" пройдёт "Баварию" и выиграет ЛЧ, у Вини прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона», — приводит слова Ривалдо Betfair.

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