Ривалдо: Если «Реал» выиграет ЛЧ, у Винисиуса прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона

Бывший полузащитник сборной Бразидиивысказался об игре своего соотечественника, который защищает цвета

«Вини забил два гола в первом полуфинале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", и мой соотечественник является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодняшний день.

Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на "Золотой мяч", если "Реал" станет победителем Лиги чемпионов.

Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя ещё ничего не выиграл. А если "Реал" пройдёт "Баварию" и выиграет ЛЧ, у Вини прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона», — приводит слова Ривалдо Betfair.