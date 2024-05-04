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    Моуринью может возглавить клуб из Саудовской Аравии

    Футбол Саудовская Про-Лига
    Руководство клуба из Саудовской Аравии «Аль-Кадисии» заинтересовано в назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Стало известно, что «Аль-Кадисией» владеет нефтяная компания Aramco, у которой есть спонсорский контракт с ФИФА. Боссы клуба хотят конкурировать с такими топовыми командами, как «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль».

    В нынешнем сезоне «Аль-Кадисия» выступает во 2-м по силе чемпионате Саудовской Аравии. Команде необходимо набрать всего 2 очка в последних 4-х встречах сезона, чтобы выйти в саудовскую Про-Лигу.

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