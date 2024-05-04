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    «Кельн» и «Фрайбург» обошлись без забитых мячей

    «Кельн» — «Фрайбург»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» и «Фрайбург» обошлись без забитых мячей — 0:0.

    Кристиан Штрайх — тренер «Фрайбурга»
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    Кристиан Штрайх — тренер «Фрайбурга»

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Фрайбург 0:0
    Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц, Тимо Хюберс, Юлиан Хабот (Доминик Хайнц, 57'), Эрик Мартель, Денис Хусейнбашич, Линтон Майна (Флориан Кайнц, 67'), Фарид Алиду (Justin Diehl, 84'), Ян Тильман (Штеффен Тиггес, 57'), Джан-Лука Вальдшмидт (Саркис Адамян, 84'), Max Finkgrafe Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 78'), Мануэль Гульде, Лукас Кюблер, Винченцо Грифо (Флоран Муслия, 89'), Роланд Шаллаи (Максимилиан Филипп, 78'), Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан, Янник Кайтель, Михаэль Грегорич (Чуквубуйке Адаму, 89'), Лукас Хёлер Предупреждения: Лукас Кюблер (51'), Max Finkgrafe (74')

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    В следующем туре «Кельн» примет «Унион», а «Фрайбург» — «Хайденхайм».

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