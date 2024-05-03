«Торино» — «Болонья»: счет матча 0:0, обзор

сыграл вничью с(0:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

За весь матч хозяева 1 раз нанесли удар в створ ворот и подали 2 угловых. «Болонья» совершила 11 фолов и также однажды угрожала воротам соперника.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Болонья 0:0 Торино: Ваня Милинкович-Савич, Мергим Войвода, Алессандро Буонджорно, Адам Масина, Рауль Белланова (Валентин Лацаро, 86'), Рикардо Родригес, Самуэле Риччи, Иван Илич, Никола Влашич (Кароль Линетти, 28'), Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 78'), Дуван Сапата Болонья: Лукаш Скорупски, Алексис Салемакерс (Йенс Одгор, 69'), Виктор Кристансен, Риккардо Калафьори, Джон Лукуми, Стефан Пош, Михел Эбишер (Уссама Эль-Аззузи, 82'), Ремо Фройлер, Джошуа Зиркзее (Santiago Thomas Castro, 82'), Дан Ндой (Риккардо Орсолини, 69'), Giovanni Fabbian (Никола Моро, 59') Предупреждения: Мергим Войвода (8'), Giovanni Fabbian (13'), Рикардо Родригес (50'), Михел Эбишер (52')

После этого матча «Торино» занимает 10-е место в таблице Серии А с 47-ю очками в активе. «Болонья» — на 4-е место с 64 баллами.