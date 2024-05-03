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    «Интер Майами» может подписать еще одного чемпиона мира

    Футбол Интер Майами MLS Бенфика Португалия Трансферы
    Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    По информации TyC Sports, аргентинского футболиста хочет подписать «Интер Майами».

    Источник утверждает, что американский клуб уже провел первые консультации по поводу возможного подписания 36-летнего вингера.

    Контракт Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до июня 2024 года.

    Напомним, за «Интер Майами» уже выступают Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

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    • Ранее сообщалось, что «Интер Майами» планирует подписать защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, который, как и Ди Мария, станет свободным агентом после завершения текущего сезона.

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