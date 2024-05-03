«Интер Майами» может подписать еще одного чемпиона мира

Полузащитник «Бенфики»может продолжить карьеру в

По информации TyC Sports, аргентинского футболиста хочет подписать «Интер Майами».

Источник утверждает, что американский клуб уже провел первые консультации по поводу возможного подписания 36-летнего вингера.

Контракт Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, за «Интер Майами» уже выступают Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» планирует подписать защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, который, как и Ди Мария, станет свободным агентом после завершения текущего сезона.