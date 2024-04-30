Точилин: В «Сочи» у Игнатьева была проблема в психологии

Бывший наставниквысказался относительно того, чторасторг контракт с российским нападающим

«Я не знаю причин, по которым с Иваном в Сербии расторгли контракт. Что касается периода в "Сочи", то дело было в психологии. Иван был достаточно зажатый. Это сказывалось на его игре. У него было достаточно моментов, но с результативностью были проблемы. Я не знаю, какие проблемы были у Ивана в Железничаре», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Игнатьев перешел в «Железничар» в конце января на правах свободного агента. В составе сербской команды футболист провел семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.