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    Точилин: В «Сочи» у Игнатьева была проблема в психологии

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    Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин высказался относительно того, что «Железничар» расторг контракт с российским нападающим Иваном Игнатьевым.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Я не знаю причин, по которым с Иваном в Сербии расторгли контракт. Что касается периода в "Сочи", то дело было в психологии. Иван был достаточно зажатый. Это сказывалось на его игре. У него было достаточно моментов, но с результативностью были проблемы. Я не знаю, какие проблемы были у Ивана в Железничаре», — цитирует Точилина «Чемпионат».

    Игнатьев перешел в «Железничар» в конце января на правах свободного агента. В составе сербской команды футболист провел семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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