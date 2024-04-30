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    Президент «Сочи»: «Ахмат» был готов перенести матч из-за отравления наших игроков

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об отравлении игроков перед матчем «Ахматом» (0:1).

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    Сразу 14 футболистов «Сочи» отравились накануне матча с «Ахматом».

    «Инцидент уже прошел. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство "Ахмата" или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю.

    Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство "Ахмата" было готово на это.

    У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Поэтому к ним претензий нет. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

  • Президент РПЛ высказался об отравлении игроков «Сочи» перед матчем «Ахматом»
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    • Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это представит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: "Выходите играть". И взял ответственность на себя», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сочи» после занимает последнее место в таблице РПЛ после 26 матчей.

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