Мостовой: Кубок России превратили в товарищеский турнир

Бывший футболист «Спартака»раскритиковал нынешний формат Кубка России.

«До смешного доходит. Сейчас "Спартак" обыграет "Динамо", а потом снова попадет на "Зенит" в финале. Зачем так делать? "Манчестер Сити" недавно в Кубке Англии обыграл "Челси". Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть.

Кубок во всех странах — это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол».

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Динамо» сыграет против «Спартака», а «Ростов» встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее стало известно, где пройдет Суперфинал Кубка России.