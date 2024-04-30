ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Богдан ГуськовЕще один россиянин в топ-15 UFC. Гуськов нокаутировал Спэнна и теперь мчится к поясу
  • 16:01
    • «Зенит» готов заплатить 4 млн евро за нападающего «Войводины»
  • 15:40
    • «Бавария» предложит Сане новый контракт
  • 14:27
    • Лопетеги не возглавит «Милан», болельщики клуба против назначения испанца
  • 14:10
    • Источник: В «Ливерпуле» уверены, что Салах не уйдет этим летом
  • 13:58
    • Медведев выиграл у Бублика на «Мастерсе» в Мадриде
    Все новости спорта

    Мостовой: Кубок России превратили в товарищеский турнир

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Зенит Динамо Ростов
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал нынешний формат Кубка России.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «До смешного доходит. Сейчас "Спартак" обыграет "Динамо", а потом снова попадет на "Зенит" в финале. Зачем так делать? "Манчестер Сити" недавно в Кубке Англии обыграл "Челси". Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть.

    Кубок во всех странах — это игры на вылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол».

  • РПЛ назвала дату начала нового сезона
  • Читайте по теме

    • В полуфинале Пути регионов Кубка России «Динамо» сыграет против «Спартака», а «Ростов» встретится с калининградской «Балтикой».

    Ранее стало известно, где пройдет Суперфинал Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Мюнхене сразу начнут забивать
  • «Бавария» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Вернется ли «Ипсвич» на проходное в АПЛ место?
  • «Ковентри» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Бавария — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Надаль — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Форталеза — Васко да Гама
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры