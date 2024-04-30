Ледяхов: Угальде станет потерей в атаке для «Спартака»

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
«Это кубковая игра, где не бывает предсказуемых результатов. Будем надеяться, что обе команды покажут увлекательный и зрелищный футбол. Не думаю, что Угальде станет потерей в атаке для "Спартака".
Да, забил "Зениту" в Кубке, но это не потеря. Пока он меня не впечатлил. Главное, чтобы "Спартак" выглядел как команда, а не по одиночке играли», — сказал Ледяхов «Чемпионату».