Ледяхов: Угальде станет потерей в атаке для «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака»высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Это кубковая игра, где не бывает предсказуемых результатов. Будем надеяться, что обе команды покажут увлекательный и зрелищный футбол. Не думаю, что Угальде станет потерей в атаке для "Спартака".

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Да, забил "Зениту" в Кубке, но это не потеря. Пока он меня не впечатлил. Главное, чтобы "Спартак" выглядел как команда, а не по одиночке играли», — сказал Ледяхов «Чемпионату».