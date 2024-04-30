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    Нападающий «Сочи»: Пока есть возможности и шансы, нужно верить и бороться до конца

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    Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа высказался о ничейном результате своей команды в матче 26-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    «Мы заслуживали победы над "Факелом", но в футболе не всегда побеждает тот, кто заслуживает. Иногда нужно сделать нечто большее, приложить больше усилий. В частности для того, чтобы забить.

    У нас были хорошие моменты для этого, но, к сожалению, мяч не шёл в сетку. Но ничего, мы продолжим работать. Впереди у нас четыре финала, и мы сконцентрированы на этих четырёх финалах. Пока есть возможности и шансы, нужно верить и бороться до конца», — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

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    • После ничейного результата в матче с «Факелом» южане занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче «Сочи» сыграют против «Динамо» 5-го мая.

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