Нападающий «Сочи»: Пока есть возможности и шансы, нужно верить и бороться до конца

Нападающийвысказался о ничейном результате своей команды в матче 26-го тура РПЛ с(0:0).

«Мы заслуживали победы над "Факелом", но в футболе не всегда побеждает тот, кто заслуживает. Иногда нужно сделать нечто большее, приложить больше усилий. В частности для того, чтобы забить.

У нас были хорошие моменты для этого, но, к сожалению, мяч не шёл в сетку. Но ничего, мы продолжим работать. Впереди у нас четыре финала, и мы сконцентрированы на этих четырёх финалах. Пока есть возможности и шансы, нужно верить и бороться до конца», — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

После ничейного результата в матче с «Факелом» южане занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче «Сочи» сыграют против «Динамо» 5-го мая.