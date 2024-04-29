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    Морено: Сочувствую «Динамо» и «Краснодару», мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итог матча против «Факела» (0:0).

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Разочарование. Мы хотели победить, но, к сожалению, этого сделать не получилось.

    Не хватило забитого мяча. Что еще я могу просить от команды? В моменте с отмененным голом решили какие‑то сантиметры, когда мяч коснулся головы нашего защитника. Остается четыре матча, нам нужно подойти к ним и выигрывать.

    Всё, что нам сейчас остается — выигрывать оставшиеся матчи. Уверен, что мы можем сделать это. Сочувствую "Динамо" и "Краснодару", мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки. Пока возможно, будем биться до конца.

    Нужно забивать голы. Мы играем достаточно хорошо, и никто не может сказать, что мы играем плохо. Нам нужно продолжать играть так же и забивать голы. И еще чуточку везения, без него в спорте никак», — цитирует Морено «Матч ТВ».

    «Сочи» с 20 очками остается на последнем месте в РПЛ. «Факел» с 27 баллами поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице.

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