Президент «Урала» отметил работу судей после матча с «Рубином»

Президентоценил работу арбитров в матче 26-го тура РПЛ междуи екатеринбургской командой.

«Я поблагодарил судью, не сказал плохого слова. Мне показалось, что судил нормально. Но без ошибок не бывает, и футболисты с двух метров не забивают. Мне футболист говорил, что первый хотел "нарисовать" штрафной, а судья не купился. Судейство было великолепным. Да, Виктор Михайлович (Гончаренко) нервничал, он тренер.

Если бы так нас всегда судили… Последние игры нас судят хорошо, даже когда мы проигрываем. Но когда выходит великий судья Кукуян и начинает что‑то делать, я этого не понимаю. Сегодня, в Сочи (в 25‑м туре) — везде было хорошее судейство, я доволен», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После ничейного результата в матче с «Рубином» (1:1) «Урал» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет против «Балтики» 6-го мая.