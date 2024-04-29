ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Арсенал»День Святого Тоттерингема. «Арсенал» сдержал «Шпоры» и продолжает борьбу за титул
  • 00:45
    • В «Пари НН» объявили о расставании с Сергеем Юраном
  • 00:15
    • Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде
  • 23:54
    • «Фиорентина» разгромила «Сассуоло», у Гонсалеса — дубль
  • 23:32
    • «Балтика» одолела ЦСКА в матче РПЛ
  • 21:15
    • «Динамо» минимально одолело «Зенит»
    Все новости спорта

    Федотов: Глупейший пенальти спутал карты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Балтика
    Наставник ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Балтикой». Красно-синие проиграли со счетом 1:3.

    Владимир Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Федотов

    «У нас были свои причины, мы сознательно пошли на какие‑то вещи, касающиеся состава, это нормальное явление. Хорошо складывающийся матч, в котором мы не доиграли пару моментов, был один шикарный стопроцентный эпизод, который мы не использовали. Глупейший пенальти, который немного спутал карты.

    Соперник заряжен, перед ними стоит серьезная задача — сохранение прописки в РПЛ, о недооценке речи не было. Мы сражались, может быть, не хватало спокойствия и уверенной работы с мячом. Тем не менее, раньше времени рискнули и пропустили второй мяч», — сказал Федотов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В составе победителей голы забили Кристиян Бистрович (с пенальти), Алекс Фернандес и Кирилл Капленко. Калининградцы смогли подняться на 12-е место. ЦСКА находится на 7-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается обойти «Зенит» в таблице РПЛ
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Корду?
  • Медведев — Корда. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры