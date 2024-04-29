Федотов: Глупейший пенальти спутал карты

Наставник ЦСКАподвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Балтикой». Красно-синие проиграли со счетом 1:3.

«У нас были свои причины, мы сознательно пошли на какие‑то вещи, касающиеся состава, это нормальное явление. Хорошо складывающийся матч, в котором мы не доиграли пару моментов, был один шикарный стопроцентный эпизод, который мы не использовали. Глупейший пенальти, который немного спутал карты.

Соперник заряжен, перед ними стоит серьезная задача — сохранение прописки в РПЛ, о недооценке речи не было. Мы сражались, может быть, не хватало спокойствия и уверенной работы с мячом. Тем не менее, раньше времени рискнули и пропустили второй мяч», — сказал Федотов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В составе победителей голы забили Кристиян Бистрович (с пенальти), Алекс Фернандес и Кирилл Капленко. Калининградцы смогли подняться на 12-е место. ЦСКА находится на 7-й строчке.