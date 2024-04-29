Безруков: Не хочу, чтобы меня запомнили как актера комедийно‑циркового жанра

Полузащитник казанскогоответил на вопрос о том, как ситуация с его шуткой про деньги повлияла на настрой на матч с(1:1).

«Было ли сложно настраиваться после всей этой ситуации на матч? Достаточно сложно. Я старался абстрагироваться от этого. Тем более, что команда и тренерский штаб меня поддерживали. Видимо, какие‑то мысли у меня всё‑таки были, что сказалось на игре. Сейчас буду стараться думать о футболе и тренировках.

Очень много людей написали и поддержали. Я посмотрел весь директ, это были очень приятные слова поддержки. Как среагировал клуб, тоже оставило место в моём сердечке. Я очень счастлив и сейчас буду готовиться к следующей игре. Ситуация такая, что впервые поднялась шумиха. Буду аккуратнее с шутками.

Обо мне говорят люди, которые не имеют отношения к футболу? Это очень приятно, эта шутка внесла свою лепту. Но хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актёра комедийно‑циркового жанра», — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 37 очков. «Урал» находится на предпоследней строчке — 25 очков.