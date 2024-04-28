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    Семин: Коллективы, ведущие борьбу за выживание, иной раз творят чудеса

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе нескольких команд за выживание в российской Премьер-лиге.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Самое ожесточённое сражение развернулось как раз внизу турнирной таблицы. Там всё предельно ясно: две последние команды вылетают в Первую лигу.

    Дружины, расположившиеся на 13–14-м местах, играют в стыках за право остаться в элите. Вот это настоящий экстрим! И как раз коллективы, ведущие борьбу за выживание, иной раз творят чудеса и тормозят грандов», — приводит слова Семина «RT на русском».

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    • Последнее 16-е место в таблице РПЛ занимает с 19-ю очками в активе занимает «Сочи», на 15-й позиции «Балтика» с 23 баллами. В зоне стыковых матчей располагаются «Урал» и «Оренбург».

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