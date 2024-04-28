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    Месси отреагировал на свой дубль в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн»

    Футбол Интер Майами MLS
    В матче МЛС «Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 4:1.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола и стал автором результативной передачи. После матча звёздный футболист отреагировал на его исход.

    «Ещё одна победа, которая поможет нам расти», — написал Месси на своей страничке в соцсетях.

    Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

    На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге.

    В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».

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