Месси отреагировал на свой дубль в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн»

В матче МЛСна выезде обыгралсо счётом 4:1.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола и стал автором результативной передачи. После матча звёздный футболист отреагировал на его исход.

«Ещё одна победа, которая поможет нам расти», — написал Месси на своей страничке в соцсетях.

Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».