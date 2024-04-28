Месси отреагировал на свой дубль в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола и стал автором результативной передачи. После матча звёздный футболист отреагировал на его исход.
«Ещё одна победа, которая поможет нам расти», — написал Месси на своей страничке в соцсетях.
Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге.
В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».