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    Глава РФС: Как можно убедить Минздрав, если они уверены, что пиво вредит здоровью?

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    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Пытался ли переубедить Минздрав? Как их можно убедить, если они уверены в том, что пиво вредит здоровью? Минздрав в это верит. Доказать им обратное?

    Вряд ли в пиве есть что-то полезное. Есть, конечно, разные точки зрения. Но, мне кажется, будет очень сложно переубедить Минздрав, потому что они верят в то, что пиво — это не очень.

    Знаю, что РПЛ ведет эту работу. А мы свою позицию уже неоднократно высказывали — РФС за возвращение пива», — приводит слова Дюкова Sport24.

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