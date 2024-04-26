ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиРазворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Колосков: Мой ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — Евро-2028

    Футбол РФС Сборная России Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поразмышлял на предмет концепции развития сборной России.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Я так понимаю, что это максимальный срок, который ставит перед собой РФС. Но вряд ли кто-то будет возражать, если мы будем готовы к чемпионату Европы-2028. Я, например, для себя лично ставлю такой ориентир.

    К чемпионату Европы-2028 отборочные этапы начнутся осенью 2026 года. РФС поставил свой ориентир на 2030 год. Это небольшое расхождение. Сейчас любые санкции призрачные», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Сборная России и российские клубы в настоящий момент отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сосьедад» «Реал»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Монпелье» возьмет реванш за поражение в первом круге
  • «Монпелье» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры