Колосков: Мой ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — Евро-2028

Почетный президент РФСпоразмышлял на предмет концепции развития сборной России.

«Я так понимаю, что это максимальный срок, который ставит перед собой РФС. Но вряд ли кто-то будет возражать, если мы будем готовы к чемпионату Европы-2028. Я, например, для себя лично ставлю такой ориентир.

К чемпионату Европы-2028 отборочные этапы начнутся осенью 2026 года. РФС поставил свой ориентир на 2030 год. Это небольшое расхождение. Сейчас любые санкции призрачные», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Сборная России и российские клубы в настоящий момент отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований.