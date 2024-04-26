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    В РПЛ четко ответили на вопрос о возможном расширении

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался по поводу недавней дискуссии о необходимости расширения состава участников элитного дивизиона.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Вообще эта история — ежегодное веселье. Поэтому я, наверное, повторю, что говорил ранее.

    Я не вижу возможности для расширения лиги сейчас. Есть регламент. Считайте меня бюрократом, буквоедом, но есть регламент, прежде всего это спортивные соревнования, ожесточенная борьба за выживание. Никогда такого не было и мне искренне жаль тех, кто покинет [лигу], потому что клубы все достойные.

    Но это соревнование — кто-то вылететь должен. Расширять лигу нужно заранее. До определенного момента, когда принимаются решения. Должна быть экономическая модель, логистическая. Должно быть взвешенное решение, потому что это меняет всю структуру. Сейчас 16 команд — оптимально.

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    • Более того, я вам так скажу, я тоже внимательно слежу за первой лигой, тоже идет борьба нешуточная. Если бы там боролись клубы, на которые ходят по 10 тысяч, современные стадионы, большая болельщицкая база, Волгоград, Владикавказ на новом стадионе, наверное, было бы правильно подумать: "А не расширить ли нам лигу, если у нас такой набор клубов, который соответствует?".

  • Источник: РПЛ против расширения до 18 клубов
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    • Но опять же, при всем уважении к лидирующим [в первой лиге] клубам, не у всех у них есть свои стадионы, болельщики. Возникает вопрос, они могут получить право, по спортивному [принципу] выйти в премьер-лигу, но дадут ли они добавочную стоимость? Это даст лиге возможность двигаться дальше? Это мы говорим о 16 командах, а вы говорите о 18. Сделает это лигу лучше?

    Мою позицию все знают. Она не поменяется. Я буду стоять до конца на спортивных принципах.

    С удивлением читаю в прессе. Не знаю, зачем это поднимается. Как это сделать?», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

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