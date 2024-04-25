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    Мостовой назвал главную проблему «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение от «Рубина» (0:2) в домашнем матче РПЛ.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Сезон складывается так, что мы стали плохо играть дома. Возможно, мы неплохо играли (против "Рубина" — прим.), но забить не смогли. Раньше мы доминировали в первом тайме, забивали голы, а в этом году с этим проблема.

    Само собой, проблема с реализацией есть. Надо разобрать, что сегодня произошло. Во втором тайме перешли на навал. Может, рановато это сделали.

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    • Во втором тайме четыре раза выносили носилки. Я разговаривал с судьей, не понял этого. Игрок только упал, носилки уже выносят», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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