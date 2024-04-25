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    Дьяков: Не вижу проблесков в позиционной игре «Спартака»

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    Экс-футболист Виталий Дьяков поделился мыслями перед матчем 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «У ЦСКА на ровном месте удалились Роша и Дивеев, плюс ещё Файзуллаев получил четвёртую жёлтую. Поэтому ЦСКА в матче со "Спартаком" будет не в лучшем составе, но посмотрим, что придумает Федотов и что смогут показать армейцы. "Спартак" же сейчас все расхваливают.

    Говорят, что лучшая игра у команды в сезоне, но я считаю, что в матче с "Ростовом" только был хороший отрезок после 3:1. "Спартак" в первом тайме играл отвратительно, и играл так же, как в других матчах после Нового года.

    Но Слишковичу сразу начали петь дифирамбы, какой нашёлся супертренер и что уже никого не надо искать и его надо назначать. Но при первом поражении будут говорить, что его надо гнать куда подальше. Это нормально для "Спартака".

    С такими потерями у ЦСКА "Спартак" кажется фаворитом, но не уверен, что команда покажет суперзрелищную игру. Потому что в позиционной игре у "Спартака" не вижу проблесков», — сказал Дьяков Чемпионату.

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    • Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 25-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-й позиции (38 баллов).

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