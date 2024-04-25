Беллингем и еще один важный игрок «Реала» пропустят матч с «Реал Сосьедадом»

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
По информации El Chiringuito, английский футболист не тренировался в последние дни из-за гастроэнтерита.
Кроме того, в Сан-Себастьяне «Реалу» не поможет Родриго. Бразильский нападающий заболел гриппом.
При этом отмечается, что Беллингем и Родриго восстановятся к первому матчу с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.
В общую группу «Реала» вернулись французский защитник Ферлан Менди и бельгийский вратарь Тибо Куртуа.
Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 32 матчей, опережая «Барселону» на 11 очков.