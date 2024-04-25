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    Беллингем и еще один важный игрок «Реала» пропустят матч с «Реал Сосьедадом»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не сыграет предстоящем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    По информации El Chiringuito, английский футболист не тренировался в последние дни из-за гастроэнтерита.

    Кроме того, в Сан-Себастьяне «Реалу» не поможет Родриго. Бразильский нападающий заболел гриппом.

    При этом отмечается, что Беллингем и Родриго восстановятся к первому матчу с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

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    Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 32 матчей, опережая «Барселону» на 11 очков.

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