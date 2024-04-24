Экс-игрок «Боруссии» вошел в состав правления «Зенита»

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» и «Црвены Звезды»назначен на должность советника председателя правления

«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах.

Футбольный клуб "Зенит" приветствует Дамьена Ле Таллека в Петербурге и желает новый профессиональных достижений вместе с "Зенитом"!», — говорится в сообщении санкт-петербургского клуба.

В России француз известен по выступлениям за саранскую «Мордовию» и московское «Торпедо». Кроме того, он играл за ужгородскую «Говерлу», «Ренн», «Монпелье», афинский АЕК, московское «Торпедо», «Сошо» и «Ханой».