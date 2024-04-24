ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак — тренер «Зенита»Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза
    Все новости спорта

    Экс-игрок «Боруссии» вошел в состав правления «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Боруссия Д Црвена Звезда
    Бывший футболист дортмундской «Боруссии» и «Црвены Звезды» Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита».

    Дамьен Ле Таллек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамьен Ле Таллек

    «Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах.

    Футбольный клуб "Зенит" приветствует Дамьена Ле Таллека в Петербурге и желает новый профессиональных достижений вместе с "Зенитом"!», — говорится в сообщении санкт-петербургского клуба.

  • Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза
  • Говорим об интригах на финише чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • В России француз известен по выступлениям за саранскую «Мордовию» и московское «Торпедо». Кроме того, он играл за ужгородскую «Говерлу», «Ренн», «Монпелье», афинский АЕК, московское «Торпедо», «Сошо» и «Ханой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Кубка Гагарина закончится игрой №4?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Марцела Лички завоюет три очка
  • «Оренбург» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Краснодар» не упустит возможность набрать важные очки
  • «Краснодар» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры