Деменко: В дерби легкого матча для «Спартака» не будет

Бывший футболистподелился мыслями от матча московской команды против

«Я думаю, что у ЦСКА в любом случае есть возможность найти замены дисквалифицированным Роше, Дивееву и Файзуллаеву. Но будет очень тяжело заменить трёх ключевых игроков. Поэтому в матче со "Спартаком" такие потери могут сказаться в обе стороны. Федотов тоже прекрасно понимает эти моменты.

Конечно, в этом матче может быть недооценка у футболистов "Спартака". В игре с "Ростовом" никто не ожидал такую победу "Спартака". Многие говорят, что "Спартак" в хорошей форме: команда не проиграла "Зениту" и победила "Ростов", но на самом деле это не так. Поэтому в дерби легкого матча для "Спартака" не будет», — цитирует Деменко «Чемпионат».

Встреча пройдёт 25 апреля, начало игры — в 20:30 мск.