Слишкович: Мы показали, что «Спартак» может играть и обыгрывать каждую команду РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о матче против(5:1).

«Легко говорить после победы со счётом 5:1. Мы — красавчики. Если взять первый тайм, то все опасные моменты "Ростова" были на стандартах. А "Спартак" создал два-три очень опасных момента с игры. Конечно, мы забили со стандарта, что очень важно для нас. Это действительно было проблемой для "Спартака", в последнее время не получалось это сделать.

Во втором тайме допустили одну ошибку, но потом было легче. "Ростов" начал раскрываться, поэтому у нас было пространство. У нас быстрые игроки, которые могут убежать в контратаку и создать проблемы каждой команде. Считаю, что наша победа заслуженная, потому что забить пять сложно. Очень рад за ребят, это их победа. Они сделали всё, что мы хотели.

Давление "Ростова" — психологический момент. Тренер в этот момент может говорить всё, что угодно. Но в голове игрока всегда мысли о защите, если его команда ведёт. Это типичный футбольный момент, это бывает у всех. Нам нужно работать над этим.

Сегодня у нас был нормальный ответ, потому что мы ещё не до конца стабильная команда в психологическом плане. Сегодня мы показали, что "Спартак" может играть и обыгрывать каждую команду РПЛ», — цитирует Слишковича «Чемпионат».

Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 38 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Ростова» 34 балла и восьмая строчка.