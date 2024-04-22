Глушаков: У Слишковича есть шанс стать главным тренером «Спартака»

Бывший капитан «Спартака»считает, что московский клуб может предложить полноценный контракт

Слишкович стал временным тренером «Спартака» сразу после увольнения испанца Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

«Знаете, когда тренер меняется, всегда эмоции у ребят меняются тоже. В любом случае, с "Ростовом" команда сыграла дисциплинированно, реализовала моменты и неплохо смотрелась.

Нужно подождать еще один‑два матча, посмотреть, как сыграют. Я уже говорил в интервью: если есть результат, руководству пока не стоит менять тренерский штаб команды.

Но давайте, не кривя душой, говорить честно: в этом матче "Ростов", наверное, сам себе напривозил голов, не его день был.

Думаю, у Слишковича есть шанс стать главным тренером "Спартака". Но это вопрос больше к руководству клуба. Он для игроков не чужой, был в штате Абаскаля.

Тренировочный процесс просто взять и поменять не получится, но можно создать атмосферу», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей.