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    Глушаков: У Слишковича есть шанс стать главным тренером «Спартака»

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    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что московский клуб может предложить полноценный контракт Владимиру Слишковичу.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Слишкович стал временным тренером «Спартака» сразу после увольнения испанца Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

    «Знаете, когда тренер меняется, всегда эмоции у ребят меняются тоже. В любом случае, с "Ростовом" команда сыграла дисциплинированно, реализовала моменты и неплохо смотрелась.

    Нужно подождать еще один‑два матча, посмотреть, как сыграют. Я уже говорил в интервью: если есть результат, руководству пока не стоит менять тренерский штаб команды.

    Но давайте, не кривя душой, говорить честно: в этом матче "Ростов", наверное, сам себе напривозил голов, не его день был.

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    • Думаю, у Слишковича есть шанс стать главным тренером "Спартака". Но это вопрос больше к руководству клуба. Он для игроков не чужой, был в штате Абаскаля.

    Тренировочный процесс просто взять и поменять не получится, но можно создать атмосферу», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей.

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