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    Тимофеев: В игре с «Ахматом» ЦСКА было важно забрать три очка

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    Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

    Артем Тимофеев
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    Артем Тимофеев

    «Очень важно было забрать три очка. Это сейчас на первом месте, а не какая у нас игра. Нам нужна была победа, в матче с ЦСКА это получилось. После первого удаления у соперника были произведены корректировки, второй тайм в нашем исполнении был лучше, чем первый. Как повлиял приход Адиева? Каждый тренер вносит свои изменения. Сейчас конкретно трудно говорить о них. Лучше спросить об этом в конце чемпионата», — сказал Тимофеев «СЭ».

    В сезоне-2023/24 30-летний Тимофеев отыграл 25 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами.

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.

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