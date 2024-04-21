ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клаудиньо — нападающий «Зенита» Энергосберегающий режим. «Оренбург» дал бой «Зениту», но не набрал очков
  • 21:27
    • «Атлетико» уступил «Алавесу»
  • 21:00
    • «Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд
  • 20:42
    • «Байер» на 90+8-й минуте ушел от поражения в матче с «Боруссией»
  • 20:33
    • «Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом»
  • 20:25
    • «Манчестер Юнайтед» упустил преимущество в три мяча, но пробился в финал Кубка Англии
    Все новости спорта

    Клопп: В течение 80 минут мы были действительно хороши

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Фулхэм
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче против «Фулхэма» (3:1).

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «В течение 80 минут мы были действительно хороши. Мне не понравились последние 10 минут первого тайма, когда мы пропустили. Но все в порядке, потому что игра во втором тайме мне понравилась.

    Мы снова смогли показать то, что у нас действительно хорошо получалось в первом тайме — владели мячом, создавали моменты и забили несколько отличных голов. К тому же у нас были и другие неплохие моменты. Мы внесли некоторые изменения, и ребята здорово справились.

    Обычно "Фулхэм" доставляет нам больше проблем, так что мы показали хорошую игру в нужный момент. Мы хотим оставаться в чемпионской гонке, это очевидно. Вчера "Арсенал" победил, "Манчестер Сити" выиграет свой матч в запасе, поэтому мы должны побеждать и стараемся делать это», — приводит слова Клоппа BBC.

    «Ливерпуль» с 74 очками поднялся на второе место в АПЛ. «Фулхэм» с 42 баллами идет 12-м в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Барселону» и добьет интригу в Ла Лиге?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 13.50
    •
  • Смогут ли «Ростов» и «Спартак» определить сильнейшего?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «ПСЖ» и «Лион» сыграют вничью?!
  • «ПСЖ» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.84
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  13.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фаренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры