Клопп: В течение 80 минут мы были действительно хороши

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«В течение 80 минут мы были действительно хороши. Мне не понравились последние 10 минут первого тайма, когда мы пропустили. Но все в порядке, потому что игра во втором тайме мне понравилась.

Мы снова смогли показать то, что у нас действительно хорошо получалось в первом тайме — владели мячом, создавали моменты и забили несколько отличных голов. К тому же у нас были и другие неплохие моменты. Мы внесли некоторые изменения, и ребята здорово справились.

Обычно "Фулхэм" доставляет нам больше проблем, так что мы показали хорошую игру в нужный момент. Мы хотим оставаться в чемпионской гонке, это очевидно. Вчера "Арсенал" победил, "Манчестер Сити" выиграет свой матч в запасе, поэтому мы должны побеждать и стараемся делать это», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» с 74 очками поднялся на второе место в АПЛ. «Фулхэм» с 42 баллами идет 12-м в турнирной таблице.