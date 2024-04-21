Гончаренко: 80 минут держали игру под контролем и по делу выигрывали, а в последние 10 минут ее проиграли

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«У нас не было такой ситуации, что мы играли на контратаках. Мы на протяжении 80 минут держали игру под контролем и по делу выигрывали, а в последние 10 минут ее проиграли. Не хватило хладнокровия в центре поля, чтобы успокоить игру. Пошли встречные атаки. Сегодня был эмоциональный матч. Каждая игра — сражение. Давайте идти от игры к игре. Мы играли с позиции силы и 80 минут делали это хорошо», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Таким образом, «Урал» смог набрать 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. У «Сочи» 19 пунктов и последняя строчка.