«Тюмень» — «Нефтехимик»: счет матча 0:3, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
Автором дубля в этой игре стал Султан Джамилов. Еще одно взятие ворот на счету Максима Петрова.
Отметим, что «Тюмень» доигрывала поединок вдесятером из-за удаления Руслана Байтукова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — Нефтехимик 0:3
Голы: 0:1 Султан Джамилов (17'), 0:2 Султан Джамилов (24'), 0:3 Максим Петров (83') Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Кирилл Никишин, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Markelov I., Myrzakov K., Shadrin P. Нефтехимик: Сергей Ещенко, Александр Кахидзе, Павел Котов, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Константин Шильцов Предупреждения: Давид Кокоев (13'), (90+1') Удаление: Baytukov R. (78')
Благодаря этой победе «Нефтехимик» смог набрать 40 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Тюмени» также 40 пунктов и седьмая позиция.