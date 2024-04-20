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    «Нефтехимик» на выезде разбил «Тюмень»

    «Тюмень» — «Нефтехимик»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 28-го тура Первой лиги России «Нефтехимик» на выезде разгромил «Тюмень» со счетом 3:0.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    Автором дубля в этой игре стал Султан Джамилов. Еще одно взятие ворот на счету Максима Петрова.

    Отметим, что «Тюмень» доигрывала поединок вдесятером из-за удаления Руслана Байтукова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Нефтехимик 0:3
    Голы: 0:1 Султан Джамилов (17'), 0:2 Султан Джамилов (24'), 0:3 Максим Петров (83') Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Кирилл Никишин, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Markelov I., Myrzakov K., Shadrin P. Нефтехимик: Сергей Ещенко, Александр Кахидзе, Павел Котов, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Константин Шильцов Предупреждения: Давид Кокоев (13'), (90+1') Удаление: Baytukov R. (78')

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    Благодаря этой победе «Нефтехимик» смог набрать 40 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Тюмени» также 40 пунктов и седьмая позиция.

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