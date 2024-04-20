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    «СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей»

    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура российской Первой лиги «СКА-Хабаровск» в родных стенах переиграл «Енисей» со счетом 3:0.

    Роман Шаронов (главный тренер «СКА-Хабаровск»)
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    Роман Шаронов (главный тренер «СКА-Хабаровск»)

    Автором дубля в этой игре стал Илья Петров, который забивал на 30-й и 52-й минутах. Также голом отметился Альбек Гонгапшек.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Енисей 3:0
    Голы: 1:0 Илья Петров (пенальти) (30'), 2:0 Илья Петров (52'), 3:0 Альбек Гонгапшев (90+4') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Яо Жан Шарль Оливье, Nikitin K. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Александр Масловский, Виталий Стежко, Михаил Гащенков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Предупреждения: Егор Иванов (45'), Виталий Стежко (90+2')

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    Таким образом, «СКА-Хабаровск» смог набрать 34 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Енисея» 36 баллов и девятая позиция.

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