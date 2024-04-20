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    Роша: Мы не ощущаем давления в Кубке России

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    Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил, чувствует ли он давление в Кубке России.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «Мы не ощущаем давления. Все, кто играет против нас, знают о величии нашего клуба. Но мы выходим на матч исключительно ради победы.

    Хочется отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые приходят на кубковые игры и так страстно нас поддерживают.

    Мы не должны никого бояться. Кто бы не оказался нашим соперником, мы готовы к любому», — цитирует Рошу пресс-служба ЦСКА.

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    ЦСКА сразится в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом». Первая встреча пройдет 2 мая в Москве. Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

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