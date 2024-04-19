«Родина» — «Химки»: счет матча 1:2, обзор голов

главный тренер «Химок» Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
На голы Александра Руденко и Ильи Берковского хозяева ответили только точным ударом Солтмурада Бакаева.
Футбол. Россия. ФНЛ
Родина — Химки 1:2
Голы: 0:1 Александр Руденко (19'), 1:1 Солтмурад Бакаев (31'), 1:2 Илья Берковский (36') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Даниил Куликов, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho, Tananeev D. Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Олег Исаенко, Юрий Журавлёв, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Роман Юзепчук, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Александр Юшин (9'), Tananeev D. (10'), Астемир Гордюшенко (34'), Хетаг Хосонов (78'), Александр Руденко (81'), Александр Клещенко (88'), Артём Сокол (90'), Руслан Фищенко (90+2')
Таким образом, «Химки» набрали 48 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. У «Родины» 44 балла и четвертая строчка.