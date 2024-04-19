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    «Ювентус»«Кальяри» — «Ювентус» 2:2. Онлайн
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    «Химки» одолели «Родину» и вышли в лидеры Первой лиги

    «Родина» — «Химки»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 28-го тура Первой лиги «Химки» на выезде переиграли «Родину» со счетом 2:1.

    главный тренер «Химок» Андрей Талалаев
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    главный тренер «Химок» Андрей Талалаев

    На голы Александра Руденко и Ильи Берковского хозяева ответили только точным ударом Солтмурада Бакаева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Родина — Химки 1:2
    Голы: 0:1 Александр Руденко (19'), 1:1 Солтмурад Бакаев (31'), 1:2 Илья Берковский (36') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Даниил Куликов, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho, Tananeev D. Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Олег Исаенко, Юрий Журавлёв, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Роман Юзепчук, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Александр Юшин (9'), Tananeev D. (10'), Астемир Гордюшенко (34'), Хетаг Хосонов (78'), Александр Руденко (81'), Александр Клещенко (88'), Артём Сокол (90'), Руслан Фищенко (90+2')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Таким образом, «Химки» набрали 48 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. У «Родины» 44 балла и четвертая строчка.

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