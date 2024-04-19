Лукаку вернется в «Челси» после завершения сезона

Нападающий «Ромы»летом вернется в

В этом сезоне бельгийский футболист выступает за «Рому» на правах аренды.

По информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб не планирует выкупать Лукаку.

Источник утверждает, что руководство «Ромы» не видит смысла платить 43 миллиона евро за нападающего, которому в следующем месяце исполнится 31 год.

Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро. Бельгиец провел в текущем чемпионате Италии 28 матчей, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен продать Лукаку в Саудовскую Аравию.