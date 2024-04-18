Нино: «Зенит» создал достаточно моментов

Защитник «Зенита»прокомментировал ничейный результат в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» (0:0).

«Хотелось решить всё в нашу пользу как можно быстрее — мы всегда стараемся действовать именно так. Нужно было забыть результат игры в Москве и постараться развить успех, забить ещё несколько мячей. К сожалению, нам не удалось поразить ворота соперника, хотя моментов мы создали достаточно. Но всегда какая-то деталь мешала мячу оказаться в сетке», — приводит слова Нино пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» в нижней сетке встретится с «Динамо».