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    «Рома» продлит контракт с Де Росси

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    Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси продолжит работу с командой в следующем сезоне.

    Даниэле Де Росси
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    Даниэле Де Росси

    Де Росси возглавил «Рому» в январе после увольнения Жозе Моуринью, подписав с клубом контракт до конца текущего сезона.

    «После вчерашней встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит работу в качестве главного тренера "Ромы" после этого сезона и в обозримом будущем.

    За короткое время пребывания на посту главного тренера он оказал положительное влияние на весь клуб. Даниэле руководит командой с уважением и смелостью, а его сила и глубокая вера в клуб действительно соответствуют ценностям "Ромы", города и наших непревзойденных болельщиков.

    Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько это возможно, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики "Ромы". Очень рады построить долгосрочный проект с Даниэле. Более подробная информация появится в ближайшие дни», — говорится в заявлении «Ромы».

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