«Рома» продлит контракт с Де Росси

Главный тренер «Ромы»продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Де Росси возглавил «Рому» в январе после увольнения Жозе Моуринью, подписав с клубом контракт до конца текущего сезона.

«После вчерашней встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит работу в качестве главного тренера "Ромы" после этого сезона и в обозримом будущем.

За короткое время пребывания на посту главного тренера он оказал положительное влияние на весь клуб. Даниэле руководит командой с уважением и смелостью, а его сила и глубокая вера в клуб действительно соответствуют ценностям "Ромы", города и наших непревзойденных болельщиков.

Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько это возможно, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики "Ромы". Очень рады построить долгосрочный проект с Даниэле. Более подробная информация появится в ближайшие дни», — говорится в заявлении «Ромы».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Рома» — «Милан»

В ближайшем матче «Рома» 18 апреля сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.