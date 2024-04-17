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    «Ростов» в гостях обыграл «Урал» в Кубке России

    «Урал» — «Ростов»: счет матча 1:3 (1:0), обзор голов

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    В четвертьфинале Пути регионов Кубка России «Урал» на своем поле уступил «Ростову» со счетом 1:3.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    Уже на 10-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Гильерме Шеттине.

    «Ростов» смог сравнять счет сразу после перерыва, отличился молодой полузащитник Иван Комаров.

    На 72-й минуте гости вышли вперед, гол на счету защитника Дениса Терентьева.

    Третий мяч команда Валерия Карпина забила на исходе встречи, автором гола стал Николай Комличенко.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Урал — Ростов 1:2
    Голы: 1:0 Schettine G. (10'), 1:1 Иван Комаров (60'), 1:2 Денис Терентьев (72') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Итало, Кики, Тимур Аюпов, Алексей Ионов, Алексей Каштанов, Gazinskiy Y., Kontsevoy A., Schettine G. Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Давид Семенчук, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Николай Комличенко, Даниил Павлович Уткин, Aznaurov I., El Askalany E., Koltakov A., Sako O. Предупреждения: Кики (6'), Андрей Лангович (21'), Давид Семенчук (37'), Силвие Бегич (69'), El Askalany E. (79')

    Теперь в полуфинале Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет с «Динамо», которое победило «Оренбург» (4:2).

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