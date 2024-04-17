«Урал» — «Ростов»: счет матча 1:3 (1:0), обзор голов

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
Уже на 10-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Гильерме Шеттине.
«Ростов» смог сравнять счет сразу после перерыва, отличился молодой полузащитник Иван Комаров.
На 72-й минуте гости вышли вперед, гол на счету защитника Дениса Терентьева.
Третий мяч команда Валерия Карпина забила на исходе встречи, автором гола стал Николай Комличенко.
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Урал — Ростов 1:2
Голы: 1:0 Schettine G. (10'), 1:1 Иван Комаров (60'), 1:2 Денис Терентьев (72') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Итало, Кики, Тимур Аюпов, Алексей Ионов, Алексей Каштанов, Gazinskiy Y., Kontsevoy A., Schettine G. Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Давид Семенчук, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Николай Комличенко, Даниил Павлович Уткин, Aznaurov I., El Askalany E., Koltakov A., Sako O. Предупреждения: Кики (6'), Андрей Лангович (21'), Давид Семенчук (37'), Силвие Бегич (69'), El Askalany E. (79')
Теперь в полуфинале Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет с «Динамо», которое победило «Оренбург» (4:2).