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    • «Интер» потерял очки в матче с «Кальяри»
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    Симоне Индзаги прокомментировал потерю очков в игре с «Кальяри»

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:2).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы знали, что нам будет противостоять хорошая команда. "Кальяри" провел отличный матч, мы страдали от их контратак. Жаль, что мы не смогли взять три очка перед нашими фанатами.

    Мы пропустили больше, чем обычно. Над первым голом мы должны были лучше работать как единое целое. Второй гол был явно случайным», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» (83 очка) продолжает лидировать в Серии А. «Кальяри» (31) идет 14-м в турнирной таблице.

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