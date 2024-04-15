Семак: «Зениту» будет сложнее готовиться к ответной игре со «Спартаком» из-за увольнения Абаскаля

Главный тренер «Зенита»предположил, как на игреможет сказаться увольнениес поста главного тренера.

«Спартак» объявил об уходе Абаскаля в минувшее воскресенье.

«Предполагать всегда сложно. Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять.

У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск.

Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором все уйдет на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Семака.