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    Семак: «Зениту» будет сложнее готовиться к ответной игре со «Спартаком» из-за увольнения Абаскаля

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, как на игре «Спартака» может сказаться увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Спартак» объявил об уходе Абаскаля в минувшее воскресенье.

    «Предполагать всегда сложно. Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять.

    У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск.

    Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором все уйдет на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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