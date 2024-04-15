КДК РФС накажет Рахимова за поведение в матче с «Крыльями Советов»

Глава КДК РФСотметил, что комитет рассмотрит удаление наставника «Рубина»в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

В перерыве встречи Рахимов вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Сергеем Булатовым, предложив тому подраться.

«Комитет рассмотрит неподобающее поведение команды "Рубин", 5 предупреждений и 1 удаление. Также рассмотрим удаление главного тренера "Рубина" Рахимова, который в перерыве матча оскорбил тренера "Крыльев Советов" Сергея Булатова. Рахимов и Булатов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 23 матчах. 20 апреля казанский клуб проведет домашнюю встречу с «Локомотивом».