КДК РФС накажет Рахимова за поведение в матче с «Крыльями Советов»

Рашид Рахимов Фото: globallookpress.com
В перерыве встречи Рахимов вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Сергеем Булатовым, предложив тому подраться.
«Комитет рассмотрит неподобающее поведение команды "Рубин", 5 предупреждений и 1 удаление. Также рассмотрим удаление главного тренера "Рубина" Рахимова, который в перерыве матча оскорбил тренера "Крыльев Советов" Сергея Булатова. Рахимов и Булатов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».
На данный момент «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 23 матчах. 20 апреля казанский клуб проведет домашнюю встречу с «Локомотивом».