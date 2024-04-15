Гризманн может продлить контракт с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» и сборной Францииможет остаться в чемпионате Испании и продлить контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает в соцсетях журналист Маттео Моретто.

По информации источника, срок контракта Гризманна с «Атлетико» истекает в 2026 году, однако клуб уже сейчас рассчитывает продлить соглашение с французским форвардом.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «ПСЖ» и несколько клубов МЛС. Главным претендентом на чемпиона мира называется «Интер Майами», за который выступают экс-игроки из «Барселоны», с которыми он несколько лет выступал вместе: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 41 матче во всех турнирах за клуб, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.