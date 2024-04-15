Тренер «Родины»: 5-6 команд РПЛ могут бороться за медали в Ла Лиге

Главный тренер «Родины»сравнил клубы российской Первой лиги и команды испанской Сегунды, а также РПЛ и Примеры.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Франк Артига Фото: fcrodina.com

«В Испании меня часто спрашивают об уровне футбола в ФНЛ. Возможно, тут есть пять‑шесть команд, которые могли бы спокойно играть в Сегунде. В испанском третьем дивизионе многие команды из ФНЛ тоже комфортно бы себя чувствовали.

"Родина" тоже могла бы выступать в Сегунде, если бы я был тренером. Но это, конечно, шутки. Нам там было бы очень тяжело. В Сегунде есть такие команды, как "Вальядолид", "Леганес". Если бы "Родина" там играла, думаю, она могла бы претендовать на выход в Ла Лигу.

В РПЛ точно есть пять‑шесть команд, которые смогли бы бороться за высокие места в чемпионате Испании», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица ФНЛ

Франк Артига официально стал главным тренером «Родины» в январе 2024 года. Ранее он возглавлял «Родину-2» и отвечал за развитие молодежного футбола в команде. Также он трудился в академии «Барселоны», где в числе его воспитанников были Дани Ольмо, Гави и Адама Траоре.