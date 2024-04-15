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    Тренер «Родины»: 5-6 команд РПЛ могут бороться за медали в Ла Лиге

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    Главный тренер «Родины» Франк Артига сравнил клубы российской Первой лиги и команды испанской Сегунды, а также РПЛ и Примеры.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «В Испании меня часто спрашивают об уровне футбола в ФНЛ. Возможно, тут есть пять‑шесть команд, которые могли бы спокойно играть в Сегунде. В испанском третьем дивизионе многие команды из ФНЛ тоже комфортно бы себя чувствовали.

    "Родина" тоже могла бы выступать в Сегунде, если бы я был тренером. Но это, конечно, шутки. Нам там было бы очень тяжело. В Сегунде есть такие команды, как "Вальядолид", "Леганес". Если бы "Родина" там играла, думаю, она могла бы претендовать на выход в Ла Лигу.

    В РПЛ точно есть пять‑шесть команд, которые смогли бы бороться за высокие места в чемпионате Испании», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица ФНЛ

    Франк Артига официально стал главным тренером «Родины» в январе 2024 года. Ранее он возглавлял «Родину-2» и отвечал за развитие молодежного футбола в команде. Также он трудился в академии «Барселоны», где в числе его воспитанников были Дани Ольмо, Гави и Адама Траоре.

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