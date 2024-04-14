«Сокол» — «Торпедо»: счет матча 0:2, обзор голов

«Торпедо» Москва Фото: torpedo.ru
В составе московкой команды голы забили Илья Стефанович на 7-й минуте и Игорь Горбунов на 16-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Сокол — Торпедо 0:2
Голы: 0:1 Илья Стефанович (7'), 0:2 Игорь Горбунов (16') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Николай Толстопятов, Владимир Азаров, Владлен Бабаев, Дмитрий Сасин, Zabelin P. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Заурбек Плиев (41'), Дмитрий Сасин (43')
После этого матча «Торпедо» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 34 очками в активе. «Сокол» — на 16-й позиции (25 баллов).