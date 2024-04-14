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    «Торпедо» на чужом поле обыграло «Сокол» в матче Первой лиги

    «Сокол» — «Торпедо»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Торпедо» одержало сухую победу над «Соколом» (2:0) в матче 27-го тура российской Первой лиги.

    «Торпедо» Москва
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    «Торпедо» Москва

    В составе московкой команды голы забили Илья Стефанович на 7-й минуте и Игорь Горбунов на 16-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Торпедо 0:2
    Голы: 0:1 Илья Стефанович (7'), 0:2 Игорь Горбунов (16') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Николай Толстопятов, Владимир Азаров, Владлен Бабаев, Дмитрий Сасин, Zabelin P. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Заурбек Плиев (41'), Дмитрий Сасин (43')

    После этого матча «Торпедо» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 34 очками в активе. «Сокол» — на 16-й позиции (25 баллов).

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