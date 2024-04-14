Осинькин: Игра превращалась в бойню, особенно это было в первом тайме

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Победа далась очень тяжело. Ранний гол, соперник стал очень агрессивен, просто игра превращалась в бойню, особенно это было в первом тайме. Нам надо было соответствовать, хотелось, чтобы мы в этот момент лучше контролировали мяч, больше комбинировали. Я понимаю, что в этих компонентах нам есть о чем говорить, но в целом мы оттолкнулись от игры в обороне, нужно было быть надежными, несмотря на большое давление у наших ворот, мы многое не допустили.

Обычно мы в таких играх чуть лучше делаем контригру. Есть у нас внутренние проблемы. Где‑то подустали, на каких‑то позициях не хватает глубины, но, когда нам тяжело, мы должны терпеть, работать.

Перестройка в три центральных защитника? Сейчас нам не хватает крайних полузащитников. Салтыкова мы использовали вторым нападающим в силу определенных причин. Понимая, что у соперника много больших футболистов, мы хотели разгрузить борьбу на втором этаже.

Гарре? Он очень хотел вернуться и был готов. Мы планировали, что со скамейки он должен был играть, эмоционально у него все стало получатся на тренировках, получал удовольствие, но на предыгровой тренировке получил травму голеностопа. Надеемся, что травма не очень серьезная», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Самарцы идут шестыми с 36 очками. «Рубин» на девятой строчке с 32 очками.