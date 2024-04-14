Тренер «Рубина»: Не получилось забить, моменты для этого были

Тренерподвел итог матча против(0:2).

«Претензии предъявить ребятам невозможно, бились, старались, пропустили необязательный гол со штрафного. В концовке пытались отыграться. Не получилось забить, моменты для этого были.

Удаление Рахимова? Безусловно, когда главного тренера нет на лавке, это чувствуется. Надеюсь, что мы смогли заменить его.

Моменты есть, ребята бьются, стараются. Причины будем разбирать, исправлять ошибки, стараться в следующем матче порадовать наших болельщиков», — цитирует Кузьмина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Самарцы идут шестыми с 36 очками. «Рубин» на девятой строчке с 32 очками.