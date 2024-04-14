Кравцов об игре со «Спартаком»: Наконец-то прорвало и победили

Полузащитниквысказался о победе своей команды в 24-м туре РПЛ со(1:0).

«Очень ждали первую победу в весеннем отрезке. Со "Спартаком" был важный матч для нас. И наконец-то мы выиграли. Эмоции после победы в матче со "Спартаком" только положительные.

Роберт нас всегда хорошо настраивает на каждый матч. Мы всегда выходим заряженные. До этого были ничьи, но наконец-то прорвало и победили», — сказал Кравцов Чемпионату.

После победы над «Спартаком» южане занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе, отставая от зоны стыковых матчей на 2 балла. В следующем матче «Сочи» сыграют против «Урала» 21-го апреля.