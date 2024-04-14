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    Кравцов об игре со «Спартаком»: Наконец-то прорвало и победили

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    Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о победе своей команды в 24-м туре РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    Кирилл Кравцов
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    Кирилл Кравцов

    «Очень ждали первую победу в весеннем отрезке. Со "Спартаком" был важный матч для нас. И наконец-то мы выиграли. Эмоции после победы в матче со "Спартаком" только положительные.

    Роберт нас всегда хорошо настраивает на каждый матч. Мы всегда выходим заряженные. До этого были ничьи, но наконец-то прорвало и победили», — сказал Кравцов Чемпионату.

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    • После победы над «Спартаком» южане занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе, отставая от зоны стыковых матчей на 2 балла. В следующем матче «Сочи» сыграют против «Урала» 21-го апреля.

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