Гласнер: Мы защищались как команда, а это то, что нужно, чтобы не пропустить

Главный тренервысказался о победе над(1:0).

«Мы провели блестящий первый тайм — в том, как мы играли, как оборонялись, как уверенно контролировали мяч.

Также мы забили великолепный гол на "Энфилде". Терпение, желание и командный дух были идеальными с нашей стороны.

Во втором тайме "Ливерпуль" оказал очень сильное давление на нас, но футболисты защищались каждой клеточкой своего тела. Мы получили вознаграждение за это.

Мы защищались как команда, а это то, что вам нужно, чтобы не пропустить», –приводит слова Гласнера ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Фулхэму», «Кристал Пэлас» примет «Вест Хэм».