«Атлетик» — «Вильярреал»: счет матча 1:1, обзор голов

«Атлетик» Фото: globallookpress.com
На гол Охиана Санчета гости ответили точным ударом Дани Парехо с пенальти уже на 90+5-й минуте.
Отметим, что «Вильярреал» с 46-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Санти Комесаны.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Вильярреал 1:1
Голы: 1:0 Ойан Сансет (66'), 1:1 Даниэль Парехо (пенальти) (90 + 5') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Микель Весга (Андер Эррера, 55'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 77'), Иньяки Уильямс, Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 70'), Горка Гурусета (Асьер Вильялибре, 77'), Benat Prados (Дани Гарсия, 70') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено (Гонсалу Гуэдеш, 68'), Рауль Альбиоль, Йерсон Москера, Кико Фемения, Алекс Баэна, Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо, Александр Сёрлот, Херар Морено (Альфонсо Педраса, 55'), Бертран Траоре (Илиас Акомах, 69') Предупреждения: Benat Prados (11'), Иньяки Уильямс (31'), Сантьяго Комесанья (35'), Рауль Альбиоль (35'), Сантьяго Комесанья (46'), Юри Берчиче (90 + 4')
Календарь и таблица испанской Примеры
После этой игры у «Атлетика» 57 очков и пятое место в турнирной таблице. В активе «Вильярреала» 39 баллов и девятая строчка.