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    Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры

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    Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о начале своей тренерской карьеры.

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    10 апреля Павлюченко стал тренером нападающих «Родины- 2».

    «На прошлой неделе мы созвонились с Алексеем Николаевичем Зининым, с которым вместе работали ещё в "Спартаке". Когда перешёл в эту команду и делал первые шаги, он там работал. Так что знакомы много лет. Он сказал: "Ром, у меня есть для тебя хорошее предложение".

    На следующий день встретились, и он сказал, что хочет видеть меня в команде, чтобы я помогал молодой группе атаки, чему-то научил их. Разговор продлился две-три минуты. Конечно, я ответил, что готов. Надо было попробовать, чтобы не жалеть потом, что отказался», — рассказал Павлюченко «Чемпионату».

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