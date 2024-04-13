Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной Россиивысказался о начале своей тренерской карьеры.

10 апреля Павлюченко стал тренером нападающих «Родины- 2».

«На прошлой неделе мы созвонились с Алексеем Николаевичем Зининым, с которым вместе работали ещё в "Спартаке". Когда перешёл в эту команду и делал первые шаги, он там работал. Так что знакомы много лет. Он сказал: "Ром, у меня есть для тебя хорошее предложение".

На следующий день встретились, и он сказал, что хочет видеть меня в команде, чтобы я помогал молодой группе атаки, чему-то научил их. Разговор продлился две-три минуты. Конечно, я ответил, что готов. Надо было попробовать, чтобы не жалеть потом, что отказался», — рассказал Павлюченко «Чемпионату».